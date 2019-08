Trolley incustodito in chiesa: paura trasformata in falso allarme

Attimi di paura che si sono trasformati in un falso allarme, per un trolley incustodito nella chiesa di San Francesco a Pistoia. Il parroco, nella mattinata di ieri prima della celebrazione della messa di Ferragosto, ha avvertito i carabinieri della presenza di questa valigia abbandonata in un lato della chiesa.

Le forze dell'ordine hanno fatto evacuare la zona per precauzione, ma non c'è stato bisogno dell'intervento degli artificieri di Firenze. Infatti i militari sono riusciti subito a risalire alla proprietaria della valigia, una 37enne di origini rumene che abita a Pistoia, visionando le immagini della videosorveglianza urbana. La donna si era semplicemente dimenticata il trolley che conteneva solo effetti personali.

Tutte le notizie di Pistoia