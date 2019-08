Vede i carabinieri e ingoia l'eroina, arrestato

Ha visto arrivare i carabinieri e ha ingerito gli ovuli di eroina, ma non è servito a niente: un 27enne di origini nigeriane è stato arrestato nel Pratese. Il giovane stava spacciando in zona Montemurlo, quando i militari lo hanno bloccato, aveva appena ceduto una dose di eroina a un pratese - in seguito segnalato alla Prefettura. Il pusher, prima di essere perquisito, ha ingerito lo stupefacente per non essere colto sul fatto. Trasportato all’ospedale di Prato, è stato trattenuto in osservazione, finché ha espulso sei ovuli contenenti eroina. L’arrestato è stato successivamente condotto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Montemurlo in attesa di essere giudicato presso il Tribunale di Prato con rito direttissimo.

