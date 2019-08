Vendevano droga nel 'web nascosto' e la consegnavano in scatole di giochi: scoperto traffico internazionale

I carabinieri di Lucca hanno scoperto un traffico di stupefacenti di ogni tipo che passava attraverso il darknet, ossia il web nascosto. La merce veniva pagata in criptovaluta come i bitcoin e fatti viaggiare con varie modalità, anche nelle scatole di giochi per bambini. L'operazione è stata condotta in collaborazione con il reparto territoriale di Olbia e il nucleo cinofili di Firenze. Tre cittadini ucraini sono finiti in manette per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti questa mattina.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il sodalizio, attraverso una rete di ucraini all'estero con referenti in Olanda, in Germania, in Italia e nel paese d'origine, tra 2017 e 2018, avrebbe movimentato ingenti quantitativi di ecstasy, cocaina, chetamina, metadone, Lsd, nbome, hashish e marjuana.

