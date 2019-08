Nuove auto ibride per i carabinieri di Pistoia

L’efficacia del dispositivo di controllo del territorio passa anche dall’efficienza dei mezzi utilizzati che debbono essere aggiornati tecnologicamente, non solo sotto il profilo delle prestazioni ma anche sotto quello dei consumi e conseguentemente della minore incidenza inquinante. Così al comando provinciale di Pistoia sono state assegnate dal Comando Generale dell’Arma, le prime autovetture ibride, già regolarmente utilizzate dalle stazioni di Pistoia di viale Italia e di Montecatini di via Tripoli. Si tratta di due Toyota Yaris “Hybrid” che consentono di effettuare i servizi di perlustrazione nei centri abitati, con un ridotto impatto ambientale. Il sistema propulsivo ibrido delle due auto infatti è basato su un motore a benzina di 1,5 litri al quale è accoppiato un motore elettrico alimentato da un pacco batterie che si ricarica in frenata e ogni qualvolta si rilascia l’acceleratore. Il risultato è che si viaggia in città quasi al 50% delle percorrenze con il solo motore elettrico con benefici innegabili per l’ambiente. Il Comando Generale dell’Arma ha individuato nelle vetture ibride di queste dimensioni, una risorsa importante per le stazioni, che sono i presidi di base più diffusi nel territorio, e che consentono quindi di operare al meglio sia nei centri storici più vasti come il capoluogo, sia in quelli caratterizzati da abitati di dimensioni più contenute.

Fonte: Ufficio stampa

