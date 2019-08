Premio 'Fedeltà del cane' al nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco della Toscana

Il Nucleo Cinofilo dei Vigili del Fuoco della Toscana ha ricevuto ieri a San Rocco di Camogli il premio internazionale "fedeltà del cane", una delle manifestazioni dedicate a questi amici dell'uomo più importanti a livello nazionale.

L’idea del “Premio Fedeltà del Cane” nacque nel 1962. Da allora, tutti gli anni, il 16 agosto, giorno di S. Rocco, vengono assegnati i premi fedeltà. Dal 1966 vengono assegnati anche i premi bontà, conferiti a quelle persone che si sono distinte per rilevanti atti di generosità verso i cani.

Quest'anno, a un anno dalla tragedia del ponte Morandi, gli organizzatori della manifestazione hanno voluto dare un giusto riconoscimento anche ai cani VVF ed in particolare a Maya, Zara e Ombra del Nucleo del Comando di Livorno, che si sono prodigati e distinti nelle ricerche in quello scenario emergenziale.

