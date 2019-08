Empolese Valdelsa, dall'Unione dei Comuni: in arrivo i contributi per l'affitto

Sono in arrivo i contributi dell'Unione dei Comuni per circa 1.200 famiglie dell'Empolese Valdelsa. Stando a quanto riporta Il Tirreno, è stato pubblicato l'elenco dei beneficiari del contributo affitti; inoltre l'Unione ha sbloccato il pagamento verso coloro che dovevano avere il sostegno economico. La domanda era stata fatta nel corso dell'anno scorso.

I contributi variano da 1.200 euro a 268 euro, in base alla fascia di appartenenza della famiglia. Le fasce sono divise in base al valore Isee. Le risorse hanno raggiunto quota 750mila euro, per un bonus medio che si aggira intorno al 640 euro. Di questi, 207mila euro sono stati versati dalla Regione Toscana, gli undici comuni invece hanno aggiunto 543mila euro.

La vicenda si è sbloccata dopo molte traversie, raccontate nei mesi scorsi da gonews.it. Lo scorso autunno il bando venne addirittura riaperto a causa di una sentenza della Corte Costituzionale.

