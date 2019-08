I vigili del fuoco di Saline stanno intervenendo a Pomarance, in via Boschetto di Gallerone (in zona Palasport), per un incendio che ha coinvolto una vettura all'interno di un garage condominiale. A scopo precauzionale gli abitanti del condominio sono stati fatti allontanare. Al momento non ci sono altre informazioni. Sul posto anche i carabinieri.

Tutte le notizie di Pomarance