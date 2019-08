Passa col rosso e travolge due auto a Forte dei Marmi: rischiano due ciclisti

Alle ore 18:00 di oggi 19 agosto uno spettacolare quanto spaventoso incidente stradale è avvenuto all’incrocio semaforico tra Via Francesco Carrara e Via Michelangelo Buonarroti. L’auto del Corpo Guardie di Città procedeva in Via Francesco Carrara verso Via Viner quando è stata letteralmente travolta da una Kia, proveniente da Via Michelangelo Buonarroti, il cui conducente (un anziano che ha subito ammesso le sue colpe) non ha rispettato il semaforo rosso ed oltre a distruggere la parte frontale della Citroen C4 dell’istituto di Vigilanza ha urtato contro una BMW ferma dal lato opposto della strada, proprio per la presenza del semaforo rosso.

Violentissimo lo scontro. Un grande spavento. Ma per fortuna nessun ferito grave. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili urbani per i rilievi di rito. Il mancato rispetto delle norme del Codice della strada delle prescrizioni semaforiche rimane una delle violazioni più gravi che tutte le statistiche indicano, per l’altissimo tasso di lesività, come una dalle ricadute più pericolose per le persone e che per questo lo stesso Codice della Strada ne sanziona la pericolosità con 163 euro unite alla perdita importante di punti dalla patente.

In questo caso è stato un incidente tra macchine e per fortuna senza lesioni gravi a nessun conducente degli autoveicoli , ma se al posto delle auto ci fossero stati dei pedoni oppure i ciclisti che stavano sopraggiungendo dietro all’auto del Corpo Guardie di Città ?

Fonte: Corpo Guardie di Città S.r.l.

