Nella tarda serata di ieri, martedì 20 agosto, a Bientina, i carabinieri hanno arrestato un 34ene italiano. Questi, già sottoposto alla detenzione domiciliare per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, ha violato le prescrizioni e la Procura Generale di Firenze ha disposto il trasferimento in carcere. L’arrestato è stato portato presso la Casa Circondariale di Pisa.

Tutte le notizie di Bientina