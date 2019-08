Bocce, Scandicci ricorda il partigiano Sbrilli

Sessantesima edizione domenica 25 agosto a Scandicci per la Coppa Mario Sbrilli, una delle manifestazioni boccistiche più sentite e significative del territorio. La gara nazionale è dedicata a Mario Sbrilli, medaglia d’oro al valore della Resistenza, studente di medicina e partigiano barbaramente ucciso dai nazisti nel 1944 nella strage di San Polo. Ogni anno il mondo bocciofilo lo ricorda con una gara nazionale, ospitata da Scandicci da oltre trent’anni. In occasione della gara, alle 11.00 di sabato 24 agosto, nei pressi del Bocciodromo di Scandicci sarà scoperta una targa commemorativa dedicata a Sbrilli, alla presenza delle autorità locali, della Bocciofila Scandiccese rappresentata dal Presidente Sergio Bartoloni, dell’ANPI sez. Scandicci rappresentata dal Presidente Renato Romei, di Federbocce Toscana rappresentata dal Consigliere Claudio Mazzei. Nel pomeriggio poi 100 giocatori di cat. A, B e C si sfideranno nella gara regionale “Aspettando la Sbrilli”, un’interessante anteprima che sarà diretta dal sig. Alfonso Ruggiero di Pistoia. Domenica si terrà invece la gara nazionale, che sarà diretta dal sig. Yari Barbato di Pistoia, vedendo al via 81 terne, composte da giocatori di cat. A e B, provenienti da Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Campania. L’anno scorso il successo andò ai padroni di casa Melani, Migliori e Zecchi, che hanno riportato la Coppa Sbrilli a Scandicci dopo 31 anni, iscrivendo il loro nome in un albo d’oro ricco di bocciofili importanti.

Fonte: Federazione Italiana Bocce - Comitato Regionale Toscana

Tutte le notizie di Bocce