Left a Livorno, 3 giorni di laboratorio politico: il programma e gli ospiti

E' nato anche a Livorno il laboratorio politico legato alla rivista che porta questo nome e per inaugurare il suo percorso di attività, in collaborazione con la redazione è stato organizzato un festival di tre giorni. Left è un segno di distinzione che descrive uno spazio democratico, uno strumento ampio di discussione e di analisi disponibile per tutti. Possiede un codice etico che porta un'unica condizione da sottoscrivere ed è quella di interpretare con uno sguardo progressista la realtà che ci circonda. Laicità, antirazzismo, antifascismo sono le lenti utilizzate per guardare i grandi i temi della società non solo italiana di oggi.

Durante la TRE GIORNI DI LEFT si affronteranno in modo aperto temi come l'autonomia differenziata, l'emergenza ambientale, la laicità intesa come filtro per tutti quei diritti costituzionali violati ogni giorno. Verrà dato spazio a chi parteciperà insieme ai laboratori di LEFT presenti, per discutere di sinistra e ritrovare se esiste ancora, una rotta comune, quella stessa rotta che cittadini comuni e partiti politici sembrano aver perduto e può riprendere fiato solo se alimentata da nuove voci che parlano in modo diretto di esperienze vissute e non si accontentano di facili risposte.