Ritrovata persona scomparsa, il sindaco Mazzanti ringrazia gli intervenuti

Ha avuto un lieto fine la vicenda che ha tenuto in apprensione tutta la comunità di Quarrata da martedì: fortunatamente, ieri pomeriggio, mercoledì 21 agosto, la donna scomparsa è stata ritrovata nella zona di via Sant’Alluccio, al confine tra i comuni di Quarrata e Carmignano.

Per questo motivo il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti intende ringraziare pubblicamente tutte le persone che si sono prodigate senza sosta nelle ricerche.

“Quando, ieri pomeriggio, mi è stato comunicato il ritrovamento della nostra concittadina – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – ho tirato un enorme sospiro di sollievo; fino ad allora l’apprensione e l’angoscia per il destino di questa signora non mi hanno mai abbandonato. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo lieto fine. Lo schieramento di forze da parte degli apparati statali è stato davvero imponente, a partire da Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, reparti speciali tra cui i cinofili e i sommozzatori. Il Comune ha collaborato attivamente alle ricerche, tramite la Polizia Municipale, che ha seguito passo dopo passo tutte le operazioni, e attraverso il Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile, aperto martedì stesso. Straordinaria è stata anche la collaborazione dei singoli cittadini, i quali hanno contribuito a diffondere le fotografie e le comunicazioni dei soccorritori, sia attraverso i social network che con il passa parola. Un grazie sentito a tutti e un abbraccio alla signora che è stata ritrovata e alla sua famiglia, con l’augurio che questa brutta vicenda possa presto essere lasciata alle spalle”.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

