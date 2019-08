Piazza della Vittoria, opposizioni fiorentine compatte per lo stop

Queste le dichiarazioni dei consiglieri Roberto De Blasi e Lorenzo Masi (M5S), Antonella Bundu e Dmitrij Palagi (SPC), Alessandro Draghi (FdI) e Ubaldo Bocci (Gruppo misto)

"I gruppi consiliari d’opposizione hanno presentato una mozione in Consiglio Comunale per chiedere al Sindaco e alla Giunta di interrompere l’iter di cantierizzazione riguardo l’avvio dei lavori previsti per la riqualificazione di Piazza della Vittoria.

Crediamo sia un atto dovuto e necessario per il fatto che il Comitato di Piazza della Vittoria non solo si è distinto nell’assumere assoluta contrarietà all’abbattimento degli alberi previsto nel progetto approvato dall’Amministrazione Comunale istituendo un presidio constante dei luoghi, ma ha di fatto presentato un progetto alternativo di più ampia scala denominato 'Progetto Integrato Beni Comuni Pellegrino-Mugnone-Vittoria', rivolto alla conservazione delle caratteristiche storico-architettoniche secondo la tipologia di piazza primo-novecento e al recupero di altri spazi limitrofi.

Riteniamo che tale richiesta avrebbe fondamento in ottemperanza a quanto sancito dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadine, cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la ri-generazione dei beni comuni urbani (Approvato con Deliberazione n. 54 del 30.10.2017). Nel Regolamento di cui sopra all’Art. 17, comma 4 viene sancito che “le attività svolte all’interno del patto di collaborazione vengono definite attività assimilabili a quelle svolte dal Comune”.

Riteniamo pertanto che l’inizio dei lavori previsti per l’attuazione del progetto denominato Riqualificazione di Piazza della Vittoria – cod. op. 160017,170441 ad opera di codesta amministrazione debba essere sospeso in attesa di conclusione dell’iter di valutazione del progetto alternativo presentato dal Comitato Piazza della Vittoria che tra l’altro, secondo quanto dichiarato dagli esponenti dell’Associazione proponente, sarebbe stato giudicato in prima analisi interessante dagli Assessori Dott.ssa Cecilia Del Re e Dott.ssa Alessia Bettini e dal Presidente del Quartiere Q5 Sig.Cristiano Balli.

L’accoglimento della richiesta da parte del Sindaco e della maggioranza costituirebbe l’inizio della fondamentale partecipazione dei cittadini all’attività di governo della città e del territorio assolutamente necessaria e promessa in campagna elettorale".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

