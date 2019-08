Droga nel campanello della bici: giovane in manette a Prato

Un 19enne di origine marocchina è stato arrestato ieri, in tarda serata, a Prato. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine e irregolare sul territorio italiano, è stato notato dalla polizia in sella a una bicicletta in Via Firenzuola. A seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina, nascoste dentro il campanello della bicicletta.

Oltre allo stupefacente, il 19enne era in possesso di 75 euro in contanti, probabilmente provenienti dall'attività di spaccio. Droga e contanti sono stati sequestrati e il ragazzo è finito in manette.

