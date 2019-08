Dopo l'autopsia sul corpo del 19enne milanese di origini cinesi Matteo Yang Tao, c'è una persona indagata per omicidio colposo. Si tratta della bagnina che ha prestato soccorso al giovane che dopo una 'cocomerata' al bagno si è tuffato in piscina e ha probabilmente accusato una congestione che lo ha portato all'annegamento. La procura di Lucca ha seguito le indagini allo stabilimento balneare Sauro di Viareggio, dove è avvenuta la tragedia per Ferragosto.

