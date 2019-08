Eccidio del Padule, duplice cerimonia per i 4 martiri di Pieve a Nievole

I quattro martiri di Pieve a Nievole che hanno perduto la vita in uno degli episodi più tragici della repressione nazifascista, l’Eccidio del Padule, saranno ricordati Domenica 25 Agosto 2019, con una duplice cerimonia che prenderà il via alle 9,15 in Via Nova.

L’iniziativa vede la collaborazione fra l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gilda Diolaiuti e il parroco di Pieve a Nievole don Alberto Tampellini.

Proprio alla chiesa Vergine Madre della Chiesa di Via Nova si ritroveranno le autorità e i cittadini per la Messa in suffragio, che inizierà alle 9,30, al termine della quale verrà posta una corona alla lapide che ricorda questo tragico martirio e che si trova sul lato esterno dell’edificio che si affaccia su via Martiri del Padule. Poi il corteo raggiungerà il cippo memoriale delle vittime nella zona dello spartitraffico fra via Porrioncino e via Marconi per un ulteriore momento di commemorazione.

“Per il fatto che i nostri 4 martiri, Lina e Giulia Barsali, Gianfranco Guiducci e Livio Giannini, sono morti a CastelMartini e Ponte Buggianese, dove erano sfollati, noi non siamo compresi nelle commemorazioni dell’Eccidio del Padule- ricorda Gilda Diolaiuti-. Per questo vogliamo ricordarli anche noi, a Pieve a Nievole, perché si tratta a pieno titolo di nostri concittadini. Nel precedente mandato, nel 2015, abbiamo realizzato il cippo commemorativo e poi il parroco di Pieve a Nievole Don Alberto ha voluto apporre la lapide nel 2017 e che ringraziamo per la grande sensibilità. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo momento importante in cui ricordiamo il sacrificio di persone innocenti, perché sia anche un monito per il futuro. Pieve a Nievole e ogni altro luogo non devono più piangere la morte di persone per atti disumani come quelli e noi crediamo sia giusto onorarli per quello che hanno ingiustamente subito”.

Fonte: Comune di Pieve a Nievole - Ufficio stampa

