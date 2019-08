Eccidio del Padule, Firenza Guidi chiama a raccolta 174 comparse per lo spettacolo dedicato

Un'opportunità per l’organizzazione dell’evento Tutti i Nomi con la regista Firenza Guidi, in occasione della commemorazione del 75° anno dell'eccidio del Padule di Fucecchio. L'evento si terrà al monumento di Castelmartini domenica 1 settembre, tra le 9 e le 10.30. Per l'evento la regista punta a ricreare la presenza civica di 174 persone di tutte le età. Per partecipare basta inviare una mail a info@elanfrantoio.org oppure un messaggio a 3394129663 indicando "Partecipazione a Tutti i Nomi”. La parte di spettacolo che coinvolge le comparse durerà circa 20 minuti. Le prove verranno effettuate il 31 agosto.

