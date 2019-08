Raduno di auto d'epoca a Barberino di Mugello: motori storici tra buon cibo e paesaggi toscani

I motori delle auto d'epoca si scaldano per il raduno nazionale previsto domenica 25 agosto al Mugello. L'evento, organizzato dal Club Svarvolati Mugellani con il patrocino del Comune di Barberino di Mugello, promuove non solo il valore delle auto d'epoca ma le opportunità artistiche, culturali e sportive per i turisti e i visitatori che accorreranno alla manifestazione. Non solo macchine quindi, ma anche escursionismo fra sentieri, paesaggi mozzafiato e borghi storici tutti da vivere, con gli immancabili lago di Bilancino e Autodromo.

Al raduno sono ammesse auto di particolare interesse storico o costruite entro il 1981, per un totale di 120 vetture. L’iscrizione al raduno per il pilota è di 60,00 euro e comprende: gadgets, colazione, aperitivo, pranzo e premiazione. L’eventuale passeggero 40,00 euro. Partecipanti solo al Giro, Colazione, Aperitivo e Gadgets 25,00 euro.

La manifestazione si svolgerà anche con condizioni meteorologiche avverse. Sarà presente un carro attrezzi e una autoambulanza. Il percorso è segnalato da appositi cartelli indicatori.

Per la partecipazione al raduno è gradita la prenotazione, telefonando ai numeri: 340 5273893 - 327 7368017. È consigliato telefonare per accertarsi dell’effettiva disponibilità dei posti. Le auto dei partecipanti dovranno essere in regola con il codice della strada, l’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per danni provocati a persone o cose e si riserva di variare il programma senza preavviso

Ritrovo in Villa Torre Palagio a Barberino di Mugello-via del Torracchione 50031 Cavallina (FI) partenza ore 10.30. Partenza Villa Torre Palagio, Cavallina, piazza Cavour, Montecarelli, Passo della Futa, Passo della Raticosa, Piancaldoli, Frassineta, Campeggio, Monghidoro, Passo della Raticosa, Passo della Futa, le Maschere, via Nazionale in direzione San Piero, via Gastone Nencini, Cavallina in via del Torracchione con rientro in Villa dove si terrà l’aperitivo e il pranzo in riva al lago con tanto di premiazione..

Lo scopo del Club e' la tutela del grande patrimonio automotociclistico di interesse storico. Il Club tra le tante iniziative sociali,organizza ogni anno raduni a livello nazionale, mostre statiche, con lo scopo di far conoscere ed avvicinare,i giovani,al prezioso patrimonio del grande mondo dei motori storici sia italiani che stranieri. Ricordiamoci che tale storicità e'in gran parte valorizzata dai tantissimi club di auto e moto d'epoca, e dalla grande genialità delle persone che ne fanno parte. Viva le storiche

info@svarvolatimugellani.it www.svarvolatimugellani.it

Fonte: Svarvolati Mugellani

