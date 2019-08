Fi-Pi-Li, viabilità a Livorno: chiuso bypass di via Quaglierini

Dal prossimo 2 settembre sarà chiusa al transito dei mezzi leggeri la viabilità provvisoria realizzata all'interno delle aree del cantiere di via Quaglierini, rampa di accesso della Fi-Pi-Li a Livorno, con la costruzione di un bypass. Il cantiere riguarda i lavori di ripristino della frana al km 79+865 della Fi-Pi-Li in corrispondenza della cosiddetta "maxi-buca".

La viabilità provvisoria, pensata per limitare i disagi per gli automobilisti diretti verso le spiagge, ha permesso di riaprire al traffico 24 ore su 24 il collegamento della Fi-Pi-Li con la Sp 224 in direzione Calambrone-Tirrenia durante i mesi di Luglio ed Agosto.

A partire dal 2 settembre verranno ripristinate le condizioni di circolazione preesistenti e quindi la chiusura dello svicolo di uscita della FI-PI-Li di Via Quaglierini con il conseguente utilizzo di percorsi alternativi, già realizzati allo scopo. Il cantiere proseguirà le lavorazioni in questo assetto fino al termine dei lavori di ripristino che, secondo cronoprogramma, hanno ultimazione fissata al febbraio 2020.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

