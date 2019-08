Verso il Palio del Cerro: appuntamenti con Cerrino d'Oro e aperivintage

Proseguono le iniziative legate alla 51°edizione del Palio del Cerro. I primi appuntamenti della settimana non hanno deluso le aspettative della vigilia.

SBARACCO e APERIVINTAGE- Martedì 27 agosto, nel centro storico, è andata in scena la 4°edizione dello Sbaracco delle Soffitte, un mercatino dell’usato con tante curiosità, promosso, come ogni anno, dalla Pro Loco e dal Comune di Cerreto Guidi. Nel corso della serata il mercatino è stato impreziosito dalla musica e dall’originale allestimento dell’Aperivintage, il riuscito aperitivo-cena che organizzato per il primo anno, ha riportato indietro nel tempo, il numeroso pubblico presente.

CERRINO D’ORO- La settimana è proseguita Mercoledì 28 agosto in Piazza Vittorio Emanuele II, con la consegna del 23°Cerrino d’Oro. Il premio istituito da Sergio Brotini, viene attribuito a chi si sia distinto per il suo impegno nel campo della cultura, del lavoro, dell’imprenditoria, dello sport e della solidarietà contribuendo a elevare il nome di Cerreto Guidi. Quest’anno il premio è stato attribuito all’Associazione per i Gemellaggi e consegnato nelle mani del presidente Fernando Sani, dal Sindaco Simona Rossetti e dal Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori. Il premio ha voluto riconoscere nel corso di una serata partecipata e molto suggestiva grazie alle esibizioni dei gruppi di Musici e Sbandieratori delle quattro Contrade e alle interpretazioni degli inni, il solido rapporto costituito negli anni con la comunità di Saint Marcel che ha presenziato con una delegazione guidata dal Sindaco e cittadino onorario di Cerreto Guidi, Gérard Volpatti.

APPUNTAMENTI- Il gran giorno del Palio, fissato per sabato 31 agosto, è preceduto nel rispetto della tradizione da appuntamenti ormai consolidati, come la presentazione e la benedizione dei cenci. Quest’anno i drappi sono dipinti dal pittore di Montopoli Val d’Arno Mauro Petralli. Una sua personale è visitabile fino al 1°settembre presso la Palazzina dei Cacciatori, che poi, in una sorta di staffetta, ospiterà dal 5 all’8 settembre, le opere di Alfonso Fantuzzi che ha invece dipinto il drappo del Palio dei Ragazzi, in programma la prossima settimana. Venerdì 30 agosto nelle vie del centro, si svolgeranno le cene della vigilia e nelle contrade si respirerà il clima della grande attesa. Come da tradizione, previsti la benedizione dei giocatori e l’investitura dei capitani. Le tensioni del Palio si allentano nello spirito di gioia e di allegria di queste cene propiziatorie. Sabato 31 agosto il corteo storico precederà la disputa dei giochi con le contrade di Porta Fiorentina, di Porta al Palagio e di Santa Maria al Pozzolo, pronte a sfidare “i campioni in carica” di Porta Caracosta.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi

