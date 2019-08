Palio del Cerro, i risultati live da Cerreto Guidi

Cerreto Guidi è prontissima, la cinquantunesima edizione dei giochi del Palio del Cerro riempirà la serata di oggi, sabato 31 agosto. Ai piedi della Villa Medicea la quattro contrade storiche si daranno battaglia con giochi di abilità e precisione. Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Santa Maria al Pozzolo e Porta al Palagio si sfideranno in cinque prove: tiro con la balestra e alla fune, corsa sui troppoli e nella bigoncia, lancio degli anelli. Lo scorso anno - cinquantesima edizione - trionfò Porta Caracosta allo spareggio, arrivando a 13 competizioni vinte. Al primo posto tra i palio vinti Santa Maria al Pozzolo con 21. In coda, dopo Porta Caracosta, Porta Fiorentina e Porta al Palagio con 8 e 7 vittorie. Ricordiamo che per il 2019 il drappello assegnato ai vincitori è stato dipinto dal montopolese Mauro Petralli.

Gianmarco Lotti

