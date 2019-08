Schiamazzi notturni a piazza Tasso, Progetto Firenze si rivolge a Giorgetti

Da molto tempo i residenti di Piazza Tasso lamentano gli schiamazzi di gruppi di persone che, a notte fonda, si introducono abusivamente nel campetto di calcio, scavalcando recinzione e cancelli, chiusi per l’appunto a chiave nelle ore in cui vige il divieto di gioco a tutela della quiete notturna. A detta degli stessi residenti, gli interventi della Polizia Municipale si risolvono al più in un’ammonizione che, alla prova dei fatti, non sembra avere efficacia alcuna, tanto che i rumorosi giochi notturni nel campetto si ripetono regolarmente.

Siamo certi che all’assessore Stefano Giorgetti, cui fanno capo le deleghe in materia, non sfuggirà la gravità della questione. Chiediamo pertanto la sua disponibilità a incontrare il prima possibile i residenti di piazza Tasso, come gli stessi hanno da tempo richiesto, sollecitando al contempo gli uffici competenti all’attuazione delle sanzioni dovute, laddove si riscontrassero comportamenti lesivi del diritto alla quiete.

Fonte: Associazione Progetto Firenze

