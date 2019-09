Ladri sfondano negozio di ottica a Montelupo, i vicini li mettono in fuga

Ignoti hanno di nuovo rubato all’ottica Colpo d’Occhio di viale Centofiori a Montelupo Fiorentino nella notte appena trascorsa. Intorno alle 4 hanno spaccato la porta principale con un basamento di cemento, poi sono entrati per rubare gli occhiali da sole esposti. Nel negozio è scattato l'allarme con il nebbiogeno, che ha reso più difficile l'opera dei ladri. In più, i vicini di casa si sono accorti in tempo della situazione e hanno allertato subito i carabinieri. Uno di loro si è trovato, una volta sceso dal suo appartamento, quasi faccia a faccia con uno dei 3 malviventi presenti prima della fuga. Con urla e gesti li hanno fatti scappare. Per questo i proprietari tengono a ringraziare anche loro per il pronto intervento, oltre alle forze dell'ordine. Il danno al momento è ancora da quantificare. Secondo quanto appurato, i ladri erano ben attrezzati: sono entrati a volto coperto per non farsi identificare dalle telecamere di videosorveglianza. In più indossavano guanti e stivali di gomma per non lasciare la minima traccia.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino