Canottieri Comunali Firenze ai prossimi Campionati Italiani di Milano

Questa volta, ai Campionati Italiani di canoa velocità che si svolgeranno all’Idroscalo di Milano da venerdì 6 a domenica 8 settembre, la Canottieri Comunali Firenze punta sulla forza e l’affiatamento dei suoi equipaggi, competitivi su tutte le distanze e in tutte le categorie.

Una scelta coerente con lo svolgimento della stagione, spiega l’allenatore Marco Guazzini, che ha dovuto scegliere le gare e gli equipaggi tenendo conto anche del limite di regolamento, oltre a quello fisiologico, che impone un numero massimo di gare alle quali è consentito di partecipare a ciascun atleta.

A Milano, le società di tutta Italia si sfideranno nelle categorie ragazzi, junior, under23 e senior. Le distanze sono quelle dei 200, 500 e 1000 metri.

In categoria Ragazzi, scenderà in acqua il K4 laureatosi Campione Italiano di Fondo del 2019, con Mattia Zanasi, Tommaso Faggi, Massimiliano Martire e Leonardo Landi.

Tra gli junior, il K2 di Emilio Pieraccioni e Elia Manetti gareggerà sui 200, 500 e 1000 metri con ottime aspettative. Pieraccioni ha avuto un 2019 molto intenso ma ricco di soddisfazioni, con la vittoria di alcuni titoli italiani e la partecipazione a competizioni continentali co la maglia azzurra. A turno, Manetti e Pieraccioni completeranno il K4 under23 di Francesco Bazzani, Giovanni Bandini e Guido Conciarelli.

Leonardo Sodi parteciperà sul K1, anche lui in categoria junior.

Tra gli under23, la Comunali scenderà in acqua con Lorenzo Sodi in tutte le distanze, mentre Francesco Bazzani e Guido Conciarelli solo in alcune.

Fonte: Ufficio stampa

