Primo compleanno di Volt Firenze: evento tutto la femminile

Volt spegnerà la sua prima candelina con un evento tutto dedicato al femminile: un omaggio a tutte le volontarie che, caso forse unico nel panorama italiano, ricoprono i più importanti ruoli di coordinamento del partito. A cominciare dalla presidente di Volt Italia, Federica Vinci, fino ad arrivare alla coordinatrice regionale Ludovica Perazzotti e alla neo eletta coordinatrice del team fiorentino Francesca Romana D’Antuono. Senza dimenticare quante, semplicemente, danno il proprio sostegno condividendo la propria passione per un partito nato per cambiare il modo di “fare politica”, mettendo professionalità e competenza al centro del proprio impegno.

Appuntamento quindi per venerdì 6 settembre alle 19,30 presso la Caffetteria delle Oblate, in via dell’Oriuolo 26 a Firenze, per festeggiare con Volt sotto l’egida dell’hashtag #donnecheispirano. Saranno nostre graditissime ospiti tre punti di riferimento per i fiorentini, che racconteranno le loro storie personali: Agnese Pini, Direttore del quotidiano La Nazione, Clara Casini, la pallavolista di Calenzano che gioca per il Volley Club Sestese, recentemente vincitrice del Campionato Europeo di volley sorde con la maglia della Nazionale, e l’avvocata Gabriella Gaglio, presidente di Human – Diritti e Libertà.

Fonte: Volt Firenze

