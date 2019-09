Malore a Doganaccia, muore un 70enne

Un uomo di 70 anni è morto a causa di un malore oggi al Passo della Calanca, in località Doganaccia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Successivamente sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, oltre al personale del Sast e del S.A. della Guardia di Finanza. Presenti anche i Carabinieri che hanno dato il nulla osta alla rimozione della salma, portata successivamente dall'elicottero dei vigili del fuoco Drago presso il campo sportivo di S.Marcello.

