Tragico incidente questa notte sulla superstrada tra quartiere Cotone a Viareggio e Torre del Lago. Un centauro sarebbe stato tamponato da un'auto poco dopo la mezzanotte. Per l'uomo, un 49enne di Torre del Lago, non c'è stato niente da fare. Sul posto i vigili fuoco, la polizia, il 118, e la polizia municipale per i rilievi.

