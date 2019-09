Biricolti e Pisinicca protagoniste ai mondiali di Dragon Boat

Sono Claudia Biricolti e Chiara Pisinicca le due atlete fiorentine della Canottieri Comunali Firenze che hanno partecipato, con la nazionale azzurra, ai Campionati Mondiali di Dragon Boat svolti alla fine di agosto in Tailandia.

Non nuove alle convocazioni in nazionale, Biricolti e Pisinicca hanno trascorso una settimana con la squadra italiana per un totale di cinque giorni di gare, che le hanno viste impegnate con la formazione Femminile Over 40 e nel Misto Over 40 in un campionato al quale hanno partecipato circa quattromila atleti provenienti da tutto il mondo.

Il risultato più importante è stato il terzo posto conquistato nella gara di duemila metri nella quale Claudia Biricolti è stata la capovoga. La squadra azzurra è arrivata dietro alle fortissime Australia e Nuova Zelanda, al termine di una gara bella ed emozionante.

In generale, le azzurre hanno sempre conquistato la finale in tutte le distanze di 200, 500, 1000 e 2000 metri, arrivando sempre quarte dietro alla nazionale tailandese.

Claudia Biricolti, 49enne fisioterapista, e Chiara Pisinicca, 42enne analista di laboratorio, sono due delle atlete di punta della Canottieri Comunali Firenze e hanno già collezionato numerosi titoli importanti nel Dragon Boat.

I prossimi impegni con la nazionale italiana, per le due atlete fiorentine, saranno i Campionati Europei per nazioni che si svolgeranno nel 2020 a Kiev in Ucraina.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Canoa