Servizio Civile a Lastra a Signa, bando per tre posti

È consultabile sul sito del Comune di Lastra a Signa nella sezione Concorsi e selezioni il bando per un anno in Comune con il Servizio civile universale. I posti disponibili sono tre, all’interno del progetto Tessere reti-2020 presentato da Anci Toscana, per svolgere attività di accompagnamento anziani e disabili, attività di socializzazione per anziani, servizi e consegne domiciliari e supporto allo sportello sociale.

Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni per 12 mesi; ai giovani che presteranno servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 439, 50 euro.

Potranno presentare domanda, entro il 10 ottobre, i giovani fra i 18 e i 28 anni cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale). Non possono presentare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale e chi ha in corso o ha svolto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi, rapporti di lavoro o collaborazione retribuita con l’ente che che realizza il progetto.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

