Turismo, partnership europea per il Consorzio della Versilia

Il Consorzio di Promozione Turistica della Versilia diventa partner ufficiale dell'Associazione Europea delle Vie Francigene e lavorerà a stretto contatto con tutti gli enti preposti, in primis la Regione Toscana, per incentivare la conoscenza del tratto dell'itinerario storico che corre lungo la costa.

La firma dell'accordo di affiliazione fra l'ente consortile presieduto da Carlo Alberto Carrai e l'associazione guidata da Massimo Tedeschi è avvenuta nella serata inaugurale dello Slow Travel Fest - Camaiore Climbing & Trekking Festival, la rassegna dedicata alla montagna e alle attività all'aria aperta in corso nel centro storico camaiorese e in molte località dell'Alta Versilia: “Il Consorzio – commenta Carrai – è nato 17 anni fa con l'obiettivo anche di promuovere le bellezze dell'entroterra versiliese nella loro straordinaria continuità con il paesaggio costiero. Il tratto italiano della via Francigena più vicino al mare è proprio quello che attraversa la Versilia: ufficializzare questo accordo nel contesto della tappa versiliese dello Slow Travel Fest è l'epilogo più naturale di tutto il lavoro svolto finora”.

I quattro infopoint gestiti dal Consorzio di Promozione Turistica versiliese (Camaiore, Lido, Pietrasanta e Marina) diventeranno dunque punto di riferimento per avere notizie sull'antico sentiero intrapreso da Sigerico, arcivescovo di Canterbury, in ritorno da Roma, conoscerne in modo dettagliato gli itinerari che passano per i comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Seravezza e Stazzema e programmare visite ed escursioni.

Come già stanno facendo i partecipanti al Camaiore Climbing & Trekking Festival: secondo le prime stime, l'evento ha mobilitato solo il primo giorno oltre 500 appassionati di cammino, arrampicata e immersioni, giunti in larga parte dal centro-nord Italia per scoprire le bellezze delle Apuane accompagnati in sicurezza da guide alpine e maestri di scalata su roccia.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Camaiore