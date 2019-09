TedxEmpoli SenzEgo, tantissimi 'spunti di vita' dall'evento di debutto

L’imprenditoria, la scienza, la vita stessa di qualsiasi essere umano è priva di valore senza un obiettivo da raggiungere. Questo gli organizzatori dei Tedx in giro per il mondo lo sanno, ieri a imparare preziose lezioni di vita è toccato al pubblico empolese. Un evento, quello al cinema La Perla, che ha voluto raccogliere non necessariamente i ‘top player’ di tutti i campi della scienza, dell’università e della letteratura.

Piuttosto, i protagonisti presentati sul palco da Giacomo Cioni erano persone con qualcosa da dire, un messaggio da comunicare, uno scopo da proporre a chi si pone con umiltà ad ascoltare e a fare tesoro dei brevi interventi. SenzEgo, come racconta il motto principale della serata.

Alcuni esempi. Di Iacopo Melio abbiamo già parlato in tutti questi anni, memorabile la sua frase ‘ognuno ha la sua disabilità’, che rimette in pari le nostre brevi esistenze su questo universo e in questa società. Angelo Zinna ha ribaltato il punto di vista, parlando di alcuni fallimenti che aiutano a ‘godere il viaggio’, oltre che della sua esperienza privata, che ha tanto in comune con quella di altri colleghi ‘giramondo’ ma che non deve scoraggiare nel tentare ‘un piano di vita per una vita senza piani’.

Grande soddisfazione da parte dell’intera APS Millennium, formata dal presidente e project leader Matteo Cipollini, dal vice Gianni Beconcini e da Fausto Maglia, Alessio Valleggi, Emanuele La Rocca, Fausto Berni e Salvatore La Rocca.

Empoli si è dimostrata affamata di esperienze, ghiotta di storie note o nascoste in un angolo, comunque con un fil rouge: dare una visione nuova. Per i prossimi 12 mesi, fino al successivo TedxEmpoli, ci sarà di materiale su cui discutere e applicarsi.

Elia Billero

