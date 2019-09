Arte e divulgazione, conferenze di Luca Nannipieri a Milano e a Roma

Consacrazione nei più grandi musei italiani per il critico d'arte toscano Luca Nannipieri, che sta tenendo nelle sedi museali nazionali più importanti le sue conferenze sull'arte. Pinacoteca di Brera a Milano, Musei Capitolini a Roma, MAMbo Museo d'arte Moderna di Bologna, Museo CAMeC Centro Arte Moderna di La Spezia, Auditorium di Pompei-Napoli, Museo delle Navi Antiche di Pisa, sono alcuni dei musei che stanno ospitando le lezioni del critico e storico dell’arte, conosciuto anche per le sue rubriche televisive d'arte in RAI, da cui sono stati tratti libri pubblicati da RAI Libri e Skira.

Il 12 settembre, la Pinacoteca di Brera, uno dei maggiori musei in Europa, che ospita i capolavori di Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Piero della Francesca, Mantegna, accoglie la conferenza di Luca Nannipieri dedicata ai grandi capolavori rubati. Partecipano illustri mercanti e fondazioni d'arte, come la Fondazione Mazzoleni, Fondazione Hruby, ArteInvestimenti, Etra Studio d’arte. Evento organizzato da Skira, il maggior editore europeo di cataloghi di mostre.

Il 24 settembre, i Musei Capitolini a Roma, la principale struttura civica della capitale che musealizza i capolavori della classicità romana, con sede in Campidoglio, ospita la conferenza di Nannipieri in dialogo con il Generale dei Carabinieri Roberto Riccardi e con il noto giornalista e scrittore Fabio Isman.

Fonte: Ufficio stampa

