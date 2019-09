Incendio in appartamento tra San Miniato ed Empoli

Un incendio è divampato in un appartamento di via Poggio a Isola, sulla sponda sanminiatese dell'Elsa (si affaccia su Brusciana di Empoli). I vigili del fuoco di Castelfranco, Empoli e Firenze Ovest sono sul posto. Non ci sarebbero feriti segnalati, secondo quanto si apprende al momento. La colonna di fumo era visibile dall'avvio dell'incendio, intorno alle 11, da km di distanza. I vigili del fuoco hanno dispiegato sul campo 6 mezzi e un totale di 20 persone. Il rogo ha bruciato anche la vegetazione esterna e alcune suppellettili. Alle 12.20 l’incendio è stato dichiarato sotto controllo: sul posto rimane personale del comando di Pisa mentre il comando di Firenze rientra nelle rispettive sedi di servizio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di San Miniato