Dall'Empolese Valdelsa al meeting Anci di Olbia, i consiglieri della Lega: "Esperienza costruttiva"

Anche la decima assemblea nazionale Anci Giovani di Olbia si è conclusa e per i giovani Consiglieri comunali di Empoli e Certaldo è tempo di bilanci: "Sono state due giornate memorabili, come al solito Anci ha organizzato un ciclo di preziosi incontri e tavoli di confronto, dando la possibilità a noi, giovani amministratori, di guardare al futuro, superando le bandiere di partito, partendo dal presupposto per cui il bene dei cittadini lo si fa (e lo si deve sempre fare) in ogni caso, al di là dello schieramento", dichiara Eliseo Palazzo, Consigliere comunale a Certaldo.

Manteniamo le promesse, il leitmotiv di questa edizione dell'assemblea, non vuole essere un'esortazione a fare propaganda prima di agire, ma al contrario invitare prima a fare, poi a rendere noto quanto compiuto, magari con risultati migliori rispetto a quanto preventivato: "Credo - continua Palazzo - che l'umiltà, il senso del dovere e della parola data, siano le basi per il servizio che svolgiamo: non promettere l'impossibile, ma promettere di impegnarsi con tutte le forze per poter rispondere ai cittadini e realizzare quanto chiesto, questo sì che deve essere prioritario. Ora - conclude Palazzo - l'obiettivo è concretizzare quanto abbiamo imparato e riuscire a fare appassionare giovani, qua in Toscana, all'attività politica."

"È stata un'occasione per imparare ed avere spunti per la mia Empoli. Essendo all'opposizione è difficile concretizzare tante buone idee venute fuori al meeting, ma speriamo che la maggioranza possa condividere, in futuro, le proposte che, lanciate per il bene dei cittadini empolesi, dovrebbero andare oltre lo schieramento e l'appartenenza politica", dichiara il Capogruppo a Empoli, Andrea Picchielli.

“L’esperienza di Olbia è stata incredibilmente importante sotto il punto di vista formativo. Questo fantastico evento - sostiene Vittorio Battini - ha riunito moltissimi giovani impegnati nel mondo delle Amministrazioni Comunali, riuscendo ad unirli al di là di ideologie e schieramenti. Iniziative come questa sono fondamentali per permettere a persone della nostra età di conoscere coetanei con cui condividere la passione per la politica. Ringrazio vivamente l’A.N.C.I. per la buona riuscita dell’evento e consiglio a tutti i giovani amministratori di prendere parte, in futuro, a questi meeting veramente molto costruttivi.”, dichiara Vittorio Battini, Consigliere comunale a Empoli.

Nella due giorni i Consiglieri hanno quindi potuto prendere contatti con Amministratori da tutta Italia e entro poche settimane potrebbero presentare, nei Comuni di appartenenza, documenti condivisi da sottoporre all'attenzione dei vari consessi consiliari.

Fonte: Ufficio stampa

