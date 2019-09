'Musica dal grande schermo' a Badia a Settimo

Brani di Nicola Piovani, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nino Rota, eseguiti dall’Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal Maestro Giuseppe Lanzetta. Il concerto “Musica dal grande schermo” è in programma giovedì 12 settembre 2019 alle 21,15 presso il giardino della Pro Loco della Piana di Settimo, in via del Botteghino 312 a Badia a Settimo. Prima del concerto, alle 19,30 sarà servita un’apericena (costo del concerto più l’apericena 10 euro, è gradita la prenotazione al 3938834385). “Musica dal grande schermo” è organizzata dalla Pro Loco della Piana di Settimo con il patrocinio del Comune di Scandicci. Info: Proloco Piana di Settimo 393 8834385, www.prolocopianadisettimo.it .

Fonte: Comune di Scandicci - ufficio stampa

