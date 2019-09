Il Viareggio 2014 è fuori da tutto nel suo centenario: respinto il ricorso

Il Viareggio 2014 è fuori da tutto nel centenario della sua fondazione. È stata infatti confermata l'esclusione dall'Eccellenza essendo stato respinto il ricorso. Inoltre, non avendo fatto nemmeno l'iscrizione al campionato di Terza categoria, la società è praticamente fuori da ogni competizione.

Il verdetto del Collegio di garanzia dello sport presso il Coni è stato reso noto oggi. L'esclusione dal campionato di Eccellenza è arrivata in quanto il Viareggio non si sarebbe iscritto per via telematica. La società bianconera sta valutando adesso se ricorrere al Tar del Lazio.

