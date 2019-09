A scuola di... musical nel comprensivo Empoli Est: teatro in inglese fiore all'occhiello dell'istituto

Sono già 9 anni che l’Auditorium della sede Vanghetti apre le sue scene in anticipo rispetto alla consueta campanella d’inizio anno, così lo scorso sabato 7 settembre dalle ore 9 alle 13.30 , un folto pubblico ha letteralmente invaso la scuola per assistere addirittura a due Musical in lingua inglese, ‘Il Libro della giungla’ e ‘Grease’. Per la prima volta sono saliti in scena anche gli alunni della primaria, che insieme ai compagni più grandi hanno studiato la lingua inglese, mattina e pomeriggio per un’intera settimana, divertendosi sotto la costante guida di un gruppo di giovani attori professionisti dell’ English Theatre of Europe, provenienti direttamente dall’Inghilterra.

Alle ore 10.00 di sabato 7 dunque sono saliti sul palco 22 bambine e bambini delle classi primarie ed hanno ripercorso l’affascinante viaggio attraverso gli spazi fantastici e misteriosi dove i colorati costumi di cartapesta a forma di orso, pantera, lupo, orango, pitone e tigre, hanno ridato spettacolare e nuova vita, questa volta musicale, a Mowgli, Baloo, Hatley, Bagheera, Akela, Re Luigi, Kaa e Shere Khan.

Dopo la pausa della consegna degli attestati ai piccoli, ma determinati attori, è stata la volta dei più grandi ed ha preso il via ‘Grease’. Musiche accativanti e coinvolgenti, hanno riportato alla

mente il film musicale del 1978 diretto da Randal Kleiser, ma la simpatia e la genuinità degli 80 ragazze e ragazzi della media, ha retto alla grande il confronto con interpreti del calibro di John Travolta e Olivia Newton-John.

Anche in questa nona edizione, del ‘English Drama Course’, i bambini ed i ragazzi hanno vissuto a scuola per una settimana e per circa 40 ore, interagendo tra di loro e con gli insegnanti sempre in lingua inglese come se si trovassero davvero in un paese all’estero.

Teatro in inglese. ‘English Drama Course’, un fiore all’occhiello dell ’ offerta formativa della scuola. Infatti ogni anno, la prima settimana di settembre, viene realizzato un coinvolgente musical.

Responsabile del progetto è la prof.ssa Simona De Cicco, coordinatrice del dipartimento di lingue della scuola.

Alunni coinvolti: 22 bambine e bambini della scuola primaria delle classi terze, quarte e quinte (Pontorme, Ponzano, Carducci e Pozzale). 80 ragazze e ragazzi dalla scuola secondaria Vanghetti (2A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C, 1D, 1E, 2E, 3E, 1F, 2F, 1Q, 2Q, 3Q, 1R e 3R).

Tutor inglesi: Kiera anni 29, attrice; Victoria anni 28, attrice; Jimmy anni 31, sceneggiatore; Tanya anni 31, attrice: Elisha anni 21, studentessa di architettura; Paul anni 46, assistente allenatore di calcio; Lucy anni 35, insegnante di arte.

Storia della compagnia teatrale: “Action it Theatre” ha base nel Regno Unito ed è stata costitutita nel 2009 da Jennifer Birch, attrice professionista che insegna Inglese e Teatro in Italia dal 2001 contemporaneamente alla sua carriera da professionista. “Action it Theatre” lavora con molte scuole in Italia organizzando corsi tenuti da attori professionisti, artisti, insegnanti e allenatori sportivi rigorosamente madrelingua. I corsi danno la possibilità agli studenti di approcciarsi in modo intensivo alla lingua inglese attraverso il teatro, l'arte e lo sport in modo divertente e coinvolgente.

Organizzazione dei corsi: gli studenti della scuola primaria sono stati suddivisi in 2 gruppi coordinati da 2 insegnanti che si sono occupati di diversi aspetti disciplinari: lingua inglese, arte, drammatizzazione e sport. Gli studenti della scuola secondaria sono stati suddivisi in 5 gruppi coordinati da 5 insegnanti che si sono occupati di diversi aspetti disciplinari: lingua inglese, arte, drammatizzazione e sport. Ogni gruppo, nella giornata, ha avuto l'opportunità di cambiare attività e venire a contatto con insegnanti diversi.

Fonte: Istituto comprensivo Empoli Est

