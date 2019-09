Beneficenza, 69mila euro raccolti con il Progetto Mattone del Cuore Montenero Livorno-Capraia

Tanti personaggi e un’importante raccolta fondi l'edizione 2019 del “Mattone del cuore”, il progetto che dopo il successo dello scorso anno Paolo Brosio nel giugno 2019 con la Onlus Olimpiadi del Cuore e con l’amico Carlo Conti con il format no-profit “Pesca del Cuore” hanno replicato a Livorno e Montenero, toccando un'altra isola dell'Arcipelago toscano: l’Isola di Capraia. Sabato 14 settembre 2019, data in cui si festeggia in tutto il mondo la Santa Croce, verrà posata una Croce di legno levigata e lavorata nel Cantiere viareggino dei Fratelli Del Carlo, i celebri maestri d’ascia delle ristrutturazioni delle navi e delle barche d’epoca.

Ricavato 69.000,00 Euro. Tutti i personaggi: sport e spettacolo, politica, imprenditoria e chef stellati.

Quest’anno insieme a Carlo Conti, Panariello, Pieraccioni, Ubaldo Pantani l’inimitabile imitatore degli allenatori di calcio , Paolo Brosio, Paolo Conticini, Donatella Bianchi Rai Uno Linea Blu anche tanti altri personaggi dello spettacolo e dello sport.

Da Mediaset, i reality di Canale 5 i partecipanti dell’Isola dei Famosi: Luca Vismara, Demetra Hampton, Sarah Altobello, Aaron Nielsen, Jo Squillo, e poi Ambra Lombardo.

La Nazionale Italiana Cantanti: Briga pseudonimo di Mattia Bellegrandi, Moreno Donadoni, Marco Masini, Sandro Giacobbe, Mirco Boni, Gino Latino, Paolo Mengoli, Marco dei “Controtempo”, Matteo Becucci e Gianluca Pecchini.

Tra gli sportivi hanno partecipato l’arbitro internazionale Gianluca Rocchi, Roberto Mussi, Chicco Evani, Nicola Zanone, Mara Santangelo campionessa di tennis, la medaglia d’oro olimpionica Giulia Quintavalle, il presidente del Verona Calcio Maurizio Setti, il vice presidente del Cagliari Calcio Stefano Filucchi, il centravanti del Cagliari Leonardo Pavoletti, il capitano del Livorno Calcio Andrea Luci, l’arbitro internazionale Luca Banti, Tiberio Guarente ex calciatore di Serie A.

Per la politica erano presenti le due rappresentative maschili e femminili di calcio a 5 del nostro Parlamento. Nazionale Parlamentare di Calcio Maschile: Simone Baldelli, Luca Lotti, Gabriele Toccafondi, Giuseppe Brescia, Francesco Boccia, Riccardo Olgiati e Roberto Rossini, il presidente Gioacchino Alfano ex Sottosegretario alla Difesa e il team manager Remo De Bellis, dipendente della Camera dei Deputati e addetto alla Sicurezza.

Nazionale Parlamentare di Calcio Femminile: Veronica Giannone, Maria Laura Paxia, Anna Ascani, Chiara Gribaudo, Lorenza Bonoccarsi, Noemi Cortelli, Serena La Furfa, e il dirigente accompagnatore Fabio Appetiti ex calciatore professionista e Segretario Generale della A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori).

Il ricavato che viene utilizzato per le donazioni (al netto delle spese sostenute) ammonta a 69.000 euro: una pioggia di beneficenza per la provincia di Livorno e l’Isola di Capraia, le zone di Firenze, Pisa e la Riviera Apuo-Versiliese.

All’estero finanziati progetti per Honduras e Bosnia Erzegovina

Il ricavato della raccolta fondi ha fatto toccare la punta record di 69.000 euro che saranno divise fra enti no-profit della Toscana e anche in Bosnia Erzegovina e nel Centro America, proprio in Honduras dove Paolo ha toccato con mano il calvario del popolo honduregno, quando in semifinale è uscito dal reality dell’Isola dei Famosi.

1 Donazione: Euro 15.000,00 per il primo Pronto Soccorso di Medjugorje, nel Comune di Citluk in Erzegovina per tutte le etnie e tutte le religioni;

2 Donazione: Euro 5.000,00 per l’Associazione Onlus con sede a Firenze Cure2Children per aiutare gli interventi chirurgici nei paesi del Terzo Mondo a favore dei bambini leucemici, sostenuta da Leonardo Pieraccioni.;

3 Donazione: Euro 10.000,00 per la ristrutturazione del tetto e del Campanile del Santuario della Madonna Stella del Mare in Capraia;

4 Donazione: Euro 6.000,00 per i progetti di carità della diocesi di Livorno (quest’anno tema principale la disabilità psicofisica e la sindrome di down, Cooperativa e Associazione Parco del Mulino);

5 Donazione: Euro 6.000,00 per l’Associazione Onlus Cure Palliative presieduta da Francesca Luschi ed in collaborazione con il primario della divisione ospedaliera Cure Palliative dell’Ospedale di Livorno la dottoressa Costanza Galli, suora della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo dè Paoli con sede a Livorno;

6 Donazione: Euro 4.000,00 per il potenziamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Livorno diretto dal primario dottor Alessio Bertini e sostenuto dalla Associazione Onlus You4er presieduta da Alessandro Banchini, Claudio Paoli che con i loro numerosi iscritti sostengono come volontari le Olimpiadi del Cuore Onlus e la Nazionale Italiana Cantanti quando gioca nel territorio toscano e livornese;

7 Donazione: Euro 1.000,00 previste per un intervento di solidarietà a favore del “Fondo Up and Down” di Paolo Ruffini conduttore televisivo di Mediaset che produce spettacoli in teatro coinvolgendo come attori persone affette da Sindrome Down;

8 Donazione: Euro 2.000,00 per le Suore Carmelitane di Clausura di Antignano di Livorno per le loro opere di carità e sostentamento;

9 Donazione: Euro 1.500,00 all’Associazione Rosso come Pippo, il ragazzo figlio di una nota famiglia di imprenditori livornesi, scomparso tragicamente in un incidente stradale nel settembre 2018 che ha lasciato come ultima volontà ai suoi cari di sostenere i ragazzi disabili delle famiglie povere;

10 Donazione: Euro 1.500,00 per la famiglia della piccola Jo di Tirrenia, la bimba con le gambe deformate da una rarissima malattia;

11 Donazione: Euro 1.000,00 per l’Associazione FOP Italia di Andrea Luci, capitano della squadra di calcio del Livorno Calcio, che sostiene la ricerca per la lotta alla Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP);

12 Donazione: Euro 1.000,00 all'Istituto Alberghiero “Giuseppe Minuto” di Marina di Massa per sostenere l’attività didattica dei ragazzi figli di famiglie disagiate;

13 Donazione: Euro 10.000,00 alla Congregazione dei Missionari Clarettiani (per Honduras i Figli del Cuore Immacolato di Maria di Madrid) padre superiore generale dei Missionari Clarettiani Padre Lord Winner, per le popolazioni povere delle periferie della costa dello stato dell’Honduras, i Barrios della città portuale de La Ceiba: Prado do Misericordia e Prado (o Barrio) Casablanca missionario Padre Javier Goni;

14 Donazione: Euro 1.000,00 assegnati in beneficenza ai familiari di Luciano Zazzeri alla memoria dello chef stellato scomparso tragicamente quest’inverno, il 18 marzo 2019, lasciando i figli e i parenti nello sconforto.

I familiari devolveranno la donazione ad una Onlus a loro scelta. Questa somma di denaro verrà utilizzata dai familiari secondo le volontà del grande chef Luciano Zazzeri docente alla Clinica del Gusto di Parma, il quale nella sua brillante carriera di chef stellato si è sempre adoperato con importanti cene e galà di beneficienza a favore di famiglie in difficoltà e malati poveri;

15 Donazione: Euro 2.000,00 a favore della ristrutturazione dell’Asilo Nido della parrocchia di Sant’Antonio Abate del piccolo borgo di Canevara sulle Alpi Apuane sopra la città di Massa.

16 Donazione: Euro 2.000,00 a favore delle famiglie in difficoltà del territorio apuo-versiliese.

Sabato 14 settembre 2019: la posa della Santa Croce sull’Isola di Capraia realizzata dai Cantieri Fratelli Del Carlo, i famosi maestri d’ascia delle barche d’epoca di Viareggio.

L'anno scorso fu l’Isola di Gorgona, quest'anno la altrettanto bellissima Capraia che ha ospitato i primi due giorni di eventi del Mattone del Cuore. Il giovedì 13 giugno alle ore 9,45 con il Trekking del Cuore. Il percorso ha toccato alcuni dei più suggestivi scorci dell’isola dell’Arcipelago e in località Monte Pozzalamone dove sabato 14 settembre sarà posata una Santa Croce di legno di mogano, realizzata dai famosi cantieri navali Del Carlo di Viareggio. Dalle ore 10 del mattino, su una delle più alte vette dell'Isola di Capraia in località Pozzalamone nel cuore del parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, verrà celebrata una Santa Messa da Don Simone Barbieri, (sacerdote della Diocesi di Livorno consulente spirituale dell’Isola di Capraia) dopo la posa della Croce.

Il 14 settembre è il giorno in cui le Chiese Cristiane festeggiano in tutto il mondo la giornata dedicata all’Esaltazione della Santa Croce di Cristo crocefisso sul monte Calvario.

La Croce verrà trasportata a spalla dai militari della Marina Militare della Capitaneria di Porto di Livorno, dai paracadutisti della Brigata Folgore di Livorno che hanno partecipato con 100 militari alla Marcia della Pace dal Santuario di Montenero agli scali della darsena della Benetti Azimut, dai volontari dell’Olimpiadi del Cuore, una rappresentanza del CSI e della Pro-Loco di Capraia.

I Del Carlo di Viareggio, i principi del restauro di barche d’epoca

Dalla Riviera Apuo-Versiliese e da Viareggio i due fratelli Marco e Guido proprietari del Cantiere Navale "Francesco Del Carlo" i famosi artigiani navali del legno, eredi dei più grandi maestri d'ascia e autori delle più prestigiose barche del mondo, hanno realizzato per le Olimpiadi del Cuore una santa Croce di legno pregiato di mogano che verrà posata il prossimo 14 settembre 2019. Il Cantiere Navale Francesco Del Carlo di Viareggio nasce ufficialmente nel 1963 ad opera di Francesco Del Carlo, classe 1927, ex capocantiere di Codecasa. All'epoca l'attività, svolta presso la sede storica in Darsena Italia a Viareggio, attrezzata con tre scali di varo e alaggio, riguardava principalmente la costruzione di pescherecci in quercia e pino fino a 20 metri di lunghezza, oltre alla ristrutturazione di barche da lavoro. Oggi molti di questi scafi navigano ancora e tornano periodicamente in cantiere per l'ordinaria manutenzione. La crisi del settore della pesca e il conseguente calo degli ordini ha spinto il cantiere a specializzarsi nel recupero di imbarcazioni da diporto in legno, attività nella quale sono stati coinvolti anche i figli Guido e Marco, nati rispettivamente nel 1955 e nel 1961. Numerosi gli interventi di restauro compiuti nell'ultimo ventennio su yacht d'epoca e classici, che hanno consolidato la fama del cantiere in questo settore.

Adriano del Carlo, la terza generazione.

Oggi in cantiere, dove operano una decina di maestranze, è già operativa la terza generazione dei Del Carlo. Adriano, figlio di Guido, ha infatti partecipato ad alcuni importanti restauri tra cui quello di Eilean, il ketch del 1936 di Officine Panerai, la maison di alta orologeria sponsor dal 2005 del circuito internazionale Panerai Classic Yachts Challenge. Sarà lui che un giorno continuerà a mantenere in vita la nobile arte del maestro d'ascia, proseguendo l'attività fondata 50 anni fa dal nonno Francesco. Nel frattempo tutte le barche d'epoca uscite dal cantiere continuano a partecipare e ad essere ammirate ai raduni di vele d'epoca del Mediterraneo, da Imperia a Porto Santo Stefano, da Porto Cervo a Porto Rotondo, Antibes, Cannes, St. Tropez, Montecarlo, Napoli, Gaeta e alla stessa Viareggio, dove ogni anno si tiene un raduno organizzato dall'Associazione Vele Storiche Viareggio.

Tutti gli imprenditori e i benefattori del Mattone del Cuore: dalla Toscana alla Lombardia.

GLI IMPRENDITORI E BENEFATTORI DELLA TOSCANA

Antonio Carito della Ford BluBay di Livorno - Francesca Neri dell’azienda Neri Group S.p.A. di

Livorno - Matteo Savelli Amministratore Delegato della Toremar Moby Line di Vincenzo

Onorato di Livorno - Vincenzo Onorato Presidente della Moby Lines di Livorno - Francesco ed

Enio Lorenzini dei Terminal portuali Lorenzini di Livorno - Andrea Palumbo lo spedizioniere

internazionale di Livorno - Piloti e gli Ormeggiatori di Livorno - LEG srl di Sandro e Tania

Giacomelli società di produzione eventi di Livorno - Giuseppe Abate costruttore edile livornese

Mario Piccini delle Fattorie Piccini di Siena - Giovanni Licastro Amministratore Unico della

azienda Amen - Croce del Sud di Arezzo - Vannino Vannucci florovivaista pistoiese – Benetti

SpA cantieri navali - Gianni Vignoli imprenditore dell’Hotel Granduca di Livorno

Vitaliano Bonuccelli e Valerio Fommei del negozio Massimo Sport di Viareggio

Guido Puccinelli presidente e Chiara Serreli direttrice del Consorzio Aziende delle Bocchette

di Capezzano Pianore – Camaiore - Gianluca Benzoni direttore della Crew Pro Uniform e

Gianni Galeno responsabile commerciale del gruppo Centro Antincendio di Capezzano Pianore

– Camaiore - Istituto Alberghiero “Giuseppe Minuto” di Marina di Massa - Pennoni S.r.l. di

Montignoso - Carlo Alberto Carrai ideatore e presidente del grande Consorzio di Promozione

Turistica della Versilia di Lido di Camaiore.

GLI IMPRENDITORI E BENEFATTORI DELLA LOMBARDIA

Armando Fontana proprietario delle Fonti Tavina di Brescia -Alessandro Saviola della Saviola

Holding SpA di Viadana – Mantova - Carlo Cocconi, patron di Eurotend S.p.A. di Cerasara di

Mantova

GLI CHEF STELLATI E DI LIVORNO

Marco Stabile chef stellato de L’Ora d’Aria di Firenze - Marco Mantovani del Ristorante Oscar

di Livorno - Daniele e Andrea Zazzeri del Ristorante la Pineta di Marina di Bibbona -

La Barcarola di Beppino di Livorno - Stefano Bellani del Ristorante La Garitta dell’Isola di

Capraia

Un ringraziamento particolare va rivoltoo a tutti i volontari dell’Associazione delle Olimpiadi del

Cuore tra cui Federica Veroni di Livorno e Sergio Mazzei di Seravezza, ai collaboratori esterni

come Alessandro Bonocore di San Miniato e Maria Mecarozzi di Orbetello che con il loro aiuto

hanno contribuito alla buona riuscita di tutto il progetto.

Il torneo di calcetto a 5 con otto squadre di calcio

Venerdì 14 giugno si sono svolti i tornei di calcetto maschile e femminile con la partecipazione delle squadre:

NAZIONALE ITALIANA DI CALCIO CANTANTI

Briga pseudonimo di Mattia Bellegrandi, Moreno Donadoni, Marco Masini, Sandro Giacobbe, Mirco Boni, Gino Latino, Paolo Mengoli, Marco dei “Controtempo”, Matteo Becucci e Gianluca Pecchini,



SELEZIONE OLIMPIADI DEL CUORE MASCHILE

Luca Passerai (portiere già in serie D col Ponsacco), Roberto Mussi (difensore, vice campione del mondo a Usa 94 con l’Italia e punto di forza del Milan di Sacchi e del Torino), Valerio Fommei (centrocampista di serie C con Viareggio, Grosseto e Castelnuovo Garfagnana), Vitaliano Bonuccelli (attaccante, oltre trecento gol in Serie C e D), Alessio Vanni (jolly, specialista del calcio a cinque con varie squadre livornesi), Paolo Brosio, Paolo Conticini, Francesco Lorenzini, imprenditore, Antonio Carito, imprenditore Concessionaria Auto Blubay Ford Pisa-Livorno ex calciatore di Serie B nel Palermo di Zeman, nel Trapani, Enna e Siracusa in Serie C.

NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI DI CALCIO MASCHILE

Simone Baldelli (Lazio, attaccante, Forza Italia), Luca Lotti (Toscana, centrocampista, Pd), Gabriele Toccafondi (Toscana, portiere, gruppo misto),

Giuseppe Brescia (Puglia, Cinque Stelle, attaccante), Francesco Boccia (Puglia, difensore, Pd), Riccardo Olgiati (Lombardia, Cinque Stelle, difensore), Roberto Rossini (Umbria, Cinque Stelle, difensore). Presenti il presidente

Gioacchino Alfano ex Sottosegretario alla difesa e il team manager Remo De Bellis, dipendente Camera dei Deputati addetto alla Sicurezza.

NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI DI CALCIO FEMMINILE:

Veronica Giannone (Puglia, Cinque Stelle, centrocampista), Maria Laura Paxia (Sicilia, Cinque Stelle, attaccante), Anna Ascani (Umbria, difensore, Pd), Chiara Gribaudo (Piemonte, difensore, Pd), Lorenza Bonoccarsi (Lazio, assessore regionale al turismo, difensore), Noemi Cortelli (capitano Roma calcio femminile serie B jolly difensivo), Serena La Furfa (Roma calcio femminile serie B attaccante)e il dirigente accompagnatore Fabio Appetiti, ex calciatore professionista, Segretario Generale della A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori)

RAPPRESENTATIVA DI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADI DEL CUORE

Valentina Buttini, accompagnatrice e team coach, allenatore patentino Uefa B, ex giocatrice di Serie A per oltre 20 anni a Modena, Parma, Carrara, Spezia Sarzana e Lugano in Svizzera, Matilda Puccitta, portiere originaria di Pietrasanta attualmente gioca nello Spezia calcio in Serie B, Alessandra Giorgetti, lucchese di origine gioca nella Libertas di Lucca centrocampista in Serie Interregionale, Elena Bimbi, lucchese, attaccante della Libertas di Lucca in Serie Interregionale, Gloria Zambon, esterna della Primavera dello Spezia Calcio in Serie B e Elisa Silvestri, ruolo jolly del Calcio a 5 Livorno.

SELEZIONE CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI)

Federico Santucci, 20 anni, attaccante, segretario Csi Livorno.

Gabriele Balleri, 19 anni, difensore, studente. Leonardo Fonsi, 30 anni, difensore, studente. Davide Sereni, 26 anni, attaccante, studente. Emanuele Rossi, 19 anni, portare, studente. Michele Barzagli, 60 anni, difensore, pensionato. Gianni Zanazzi, 60 anni, centrocampista, presidente provinciale Csi.

Fabrizio Panchetti, 62 anni, difensore dirigente Csi.

SELEZIONE DI CALCIO ISOLA DI CAPRAIA “DRAGUT OVER”:

Tiberio Guarente (centrocampista, ex serie A con Atalanta, Bologna e Empoli e nella Liga con il Siviglia), Samuele Perciavalle, attaccante di molte società dilettantistiche toscane, Gaetano Urso, Giorgio Romano, Alessio Feola, Marco Tascini, Antonio Biondi.

SELEZIONE DI CALCIO DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO.

Le gare eliminatorie sono state dirette dagli arbitri CSI: Gabriele Baccetti, Marco Batacchi e Enrick Semini. Le finali maschili e femminili sono state dirette dall’arbitro internazionale Gianluca Rocchi.

Ecco la classifica finale del torneo maschile di calcio a 5:

1 classificata: Selezione di calcio Isola di Capraia “Dragut Over”

2 classificata: Selezione Olimpiadi del Cuore maschile

3 classificata: Nazionale Italiana di Calcio Cantanti

4 classificata: Selezione Centro Sportivo Italiano (csi)

Classifica finale del torneo femminile di calcio a 5:

1 classificata: Rappresentativa di Calcio Femminile Olimpiadi del Cuore

2 classificata: Nazionale Italiana Parlamentari di Calcio Femminile

La Pesca del Cuore di Carlo Conti

Sempre venerdi 14 giugno, la Pesca del Cuore di Carlo Conti al suo decimo anno con tre motoscafi messi a disposizione dalla Nuova Tuccoli Barche, i cantieri navali livornesi. Hanno partecipato tanti personaggi dello Sport e dello Spettacolo che sono stati imbarcati sui motoscafi e che sono stati sostenuti da tre grandi coach che sono campioni del mondo di pesca: Saverio Crosa di Livorno, Marco Iseppi di Modena e Roberto Ripamonti di Roma tutti testimonial dell’azienda Trabucco famosa per le canne da pesca vendute in tutto il mondo. Il decimo anniversario della Pesca del Cuore di Carlo Conti è stato firmato dal film maker fortemarmino di Sky Tv Gionata Paolicchi che insieme a Carlo Conti hanno ideato ed organizzato il marchio no-profit Pesca del Cuore.

Per la prima volta in dieci anni il vincitore di questa edizione della Pesca del Cuore è stato Carlo Conti, che si è aggiunto ai vincitori delle passate edizioni con Marco Masini, Stefano Bettarini ed altri.

La gara di nuoto, la Bracciata del Cuore

Sabato 15 giugno si è disputata la gara di nuoto “Bracciata del Cuore”. La gara di nuoto si è svolta su un triangolo di boe di 150 metri, prospiciente al Porto di Capraia.

Il Pranzo del Cuore alla Calata del Porto di Capraia.

Poco dopo mezzogiorno tutti gli ospiti si sono recati al Pranzo del Cuore alla Calata del Porto dell’isola, con un menù preparato da sette ristoratori della Capraia che ha valorizzato i profumi ed i sapori di questa paradiso dell’Arcipelago toscano.

Hanno partecipato il Ristorante La Garitta di Stefano Bellani, il Ristorante Vecchio Scorfano Antonio Gestito dalla quarta generazione della Famiglia Mugnai - Della Rosa, l’Albergo Ristorante Da Beppone della Famiglia Oliveri, il Ristorante Nonno Beppe di Sabrina Sonatori, il Ristorante Chérie di Giada Romano, l’Hotel Ristorante Il Saracino di Nawal Menad, il Ristorante Bar Centrale di Constantina Pavel, l’Ittiturismo Il Carabottino di Antonio Piccini e il Ristorante Il Pigghiolo di Alessandra e Piermariano Poloveri, che hanno proposto il seguente menù sotto la supervisione e la firma dello chef Marco Stabile, cuoco stellato del ristorante fiorentino "Ora d'Aria”:

Ecco l’elenco degli abbinamenti dei vini del benefattore Mario Piccini delle Fattorie Piccini di Siena:

Vino spumante Extra-Dry etichetta 1882, Tenute Piccini: servito insieme all’antipasto.

Tenuta Moraia, Vermentino bianco Maremma Toscana, Doc 2018: (antipasti /secondo)

Vino Etna Rosso Cauru, Doc 2016, Fattoria Torre Mora, Castiglione di Sicilia (provincia di Catania): (secondo)

Vinsanto del Chianti, Doc 2011, della Cantina Geografico Comune Gaiole in Chianti (provincia di Siena): dessert.

ANTIPASTO PRIMO PIATTO:

- "Benvenuti sull'Isola di Capraia" - servito in unico piatto Chips di cipolla, crema al finocchietto e petali di palamita affumicata (chef Giada Romano - Ristorante Cherie )

- Insalata di calamari con arancia e finocchio (chef Antonio Consiglio - Ristorante Vecchio Scorfano)

- Baccalà sotto pesto con hummus di ceci (chef Constantina Pavel - Risorante Bar Centrale)

- Involtino di iceberg con polpo, moscardino e gamberi allo zenzero (chef Spizzone Caterina - Ristorante Da Beppone)

- Cozze ripiene alla carbonara (chef Stefano Bellani - Ristorante La Garitta)

SECONDO PIATTO:

- "La spigola all'isolana Capraia docet"

CONTORNO:

- Purè di patate al finocchietto (chef Giada Romano - Ristorante Cherie);

- Fagioli del purgatorio all'elicriso (chef Antonio Consiglio - Ristorante Vecchio Scorfano)

DESSERT:

- Semifreddo al mirto di Capraia e pinoli (chef Angela Andreini e Stefano Bellani - Ristorante La Garitta)

Il Pranzo del Cuore è stato realizzato anche con la collaborazione del Comune di Capraia, del Sindaco Marida Bessi, del Vice Sindaco Assessore al Turismo Fabio Mazzei, del Presidente e dei volontari della Proloco di Capraia Cosimo Frasciello.

I benefattori di pesce, molluschi e crostacei: Cooperativa Pescatori Laguna Orbetello, Federcoopesca Nazionale, Maricap Cooperativa di maricultura Capraia.

Fondamentale è stato il sostegno e l’aiuto della Maricap, società cooperativa di maricultura di Fabio Giorgi, Stefano Dini e Giorgio Romano che sono proprietari degli allevamenti ittici di branzini ed orate e che hanno fornito il pesce pregiato del mare di Capraia.

I crostacei e molluschi, sia per Capraia sia per il Galà Cena del Cuore del PalaModigliani e il pesce per Livorno, sono stati invece donati dalla Cooperativa Pescatori Laguna di Orbetello presieduta da Pierluigi Piro e da Federcoopesca Nazionale diretta dal manager Gilberto Ferrari.

Lo spettacolo di Panariello, Conti e Pieraccioni al PalaModigliani e il Galà del Cuore after show. Gli chef Marco Stabile dell’Ora d’Aria di Firenze, Marco Mantovani del Ristorante Oscar di Livorno, Daniele e Andrea Zazzeri del Ristorante La Pineta di Marina di Bibbona e Carlo Mancini del Ristorante La Barcarola di Beppino a Livorno. Gli aperitivi curati dallo Chalet della Rotonda di Livorno di Francesca e Federica Garaffa e Giorgio Arpesani. Il dessert è stato preparato dalla Pasticceria Cristiani di Livorno.

Al rientro da Capraia la sera si è svolto a Livorno il grande show al PalaModigliani di Conti, Pieraccioni e Panariello che ha polverizzato ogni record nelle date sia toscane che nel resto dell’Italia, organizzato dalla società di produzione LEG srl di Sandro e Tania Giacomelli, preceduto alle 19.45 dall’Aperitivo del Cuore e seguito alle 23.30 dal Galà del Cuore con la Cena-Charity post show. Il menù è stato curato con la supervisione e la firma dello chef Marco Stabile, cuoco stellato del ristorante fiorentino "Ora d'Aria" di Firenze a cui hanno partecipato gli chef Marco Mantovani del Ristorante Oscar di Livorno, gli chef Daniele e Andrea Zazzeri del Ristorante la Pineta di Marina di Bibbona e dal pasticcere della Pasticceria Cristiani.

Questo è stato l’abbinamento dei vini:

Venetian Dress, Prosecco DOC Extra Dry, Tenute Piccini: aperitivo.

Collezione Oro, Orvieto Classico DOC 2018, Tenute Piccini: antipasto.

Vermentino, Maremma Toscana DOC 2018, Tenuta Moraia: primo

Donna di Valiano, Chardonnay 2018, Fattoria Valiano: secondo.

Cauru, Etna Rosso DOC 2016, Torre Mora: secondo / antipasto.

Vinsanto del Chianti DOC 2011, Geografico: dessert.



PIATTO D’INGRESSO: Pappa al pomodoro con cozze e bottarga firmato dallo chef Marco Mantovani - Ristorante Oscar

PRIMO PIATTO: Risotto alle cicale di mare con caviale di pomodoro e limone firmato dallo chef Marco Stabile - Ristorante L'Ora d'Aria

SECONDO PIATTO: Pesce al vapore con maionese, bottarga di Orbetello e verdure firmato dagli chef Daniele e Andrea Zazzeri - Ristorante La Pineta

DESSERT: Charlotte zabaione chantilly con mandorle pralinate pezzi cioccolato della Pasticceria Cristiani.

La Marcia della Pace da Montenero ai Cantieri Benetti.

Domenica 16 giugno, la grande conclusione dal sapore popolare, con la prima edizione della Marcia della Pace dalla Madonna del Santuario di Montenero fino alla Madonna dei Popoli del Porto di Livorno.

Oltre nove Km alla scoperta delle bellezze livornesi, sia in collina che sul mare, con più di 250 partecipanti che hanno formato un suggestivo “serpentone” di colore amaranto, con una tappa straordinari all’Accademia Navale Militare dove sono stati esposti in una rassegna artistica tutti i disegni degli studenti delle scuole elementari e medie di Livorno. Tra questi il vincitore che ha poi raffigurato il logo stampato sulla maglietta amaranto della Marcia.

Molti partecipanti alla Marcia hanno visitato il Faro medioevale del 1300 da dove hanno potuto ammirare la zona cantieristica Benetti con gioielli nautici da oltre sessanta metri, la costa, la città di Livorno e le Isole dell’Arcipelago Toscano.

Al cantiere Lusben Benetti è stato allestito un vero e proprio villaggio con musica a cura della nazionale cantanti della band di Sandro Giacobbe e le specialità gastronomiche degli ambulanti Street Food.

Marcia del Cuore dal Santuario di Montenero fino alla Madonna dei Popoli del porto al cantiere Lusben Benetti con la partecipazione di 100 paracadutisti della Brigata Folgore, gli allievi dell’Accademia Navale di Livorno. La maglia amaranto commemorativa della Marcia della Pace è stata fornita dall’azienda ICE srl di Marco Niccolai che si è prodigato per realizzare la maglietta in tempi brevi. Un ringraziamento va anche alla ditta La Rapida srl concessionaria del marchio Kobak che a sede a Migliarino Pisano in provincia di Pisa.

Montenero, al Santuario, il Santo Rosario e la Messa.

Alle 16.30 tutti i personaggi dello sport e dello spettacolo si sono recati al Santuario di Montenero per la preghiera del Santo Rosario e per partecipare alla Santa Messa celebrata dal Vescovo monsignor Simone Giusti.

Tutti gli imprenditori e i benefattori del Mattone del Cuore: da Livorno a Brescia, Firenze, Mantova.

Tra i benefattori presenti anche l’imprenditore Antonio Carito della Ford BluBay che ha messo a disposizione 15 auto di cortesia per i trasferimenti degli ospiti, autovetture della Direzione Generale della Ford Italia e delle concessionarie del litorale toscano, la Francesca Neri dell’azienda al porto di Livorno dei rimorchiatori Neri Group S.p.A. che con la sua famiglia ha contribuito a sostenere il Mattone del Cuore 2018 e 2019.

Hanno partecipato alle riunioni organizzative di questo grande progetto - insieme a Paolo Brosio e ai consiglieri della Olimpiadi del Cuore Elena Benvenutti e l’avvocato Piergiorgio Merlo - il top manager Matteo Savelli della Toremar Moby Line di Vincenzo Onorato che da tre anni sostiene il Progetto Mattone del Cuore e come l’anno scorso alla Gorgona anche quest’anno ha curato i trasferimenti via mare Livorno Capraia di tutti i personaggi, dello staff produttivo Olimpiadi del Cuore CSI per la realizzazione delle gare di calcetto, della gara di nuoto, del percorso di trekking e di tutta l’organizzazione.

Fondamentale l’apporto degli imprenditori Francesco ed Enio Lorenzini dei Terminal portuali Lorenzini, lo spedizioniere internazionale Andrea Palumbo, i Piloti e gli Ormeggiatori di Livorno. Da Brescia l’imprenditore re delle acque minerali Armando Fontana proprietario delle Fonti Tavina, da Mantova due importanti aziende il presidente Alessandro Saviola della Saviola Holding SpA, uno dei colossi internazionali del riciclo del legno usato per la fabbricazioni di mobili per la multinazionale svedese della Ikea e Carlo Cocconi, il patron di Eurotend S.p.A. di Cerasara di Mantova, che ha donato gratuitamente la tenso-struttura per la copertura dei trecento ospiti del Galà al Pala Modigliani al termine dello spettacolo di Conti, Panariello e Pieraccioni.

Sempre a Livorno anche quest’anno il costruttore edile Giuseppe Abate che opera in tutta la Toscana, ha voluto riconfermare il suo aiuto e sostegno ai progetti Mattone del Cuore.

Le Fattorie senesi della Famiglia Piccini, la azienda Amen di Arezzo, i Cantieri Benetti, Vannucci Vivai di Pistoia,

L’imprenditore senese Mario Piccini delle Fattorie Piccini, Giovanni Licastro della prestigiosa azienda artigianale Amen di Arezzo, i cantieri navali della Benetti SpA, il florovivaista pistoiese Vannino Vannucci.

Lo Chef stellato fiorentino Marco Stabile proprietario del celebre ristorante L’Ora d’Aria ha curato i menù di Capraia e di Livorno con i ristoratori più famosi dell’Isola e della città labronica fra cui il celebre Oscar di Marco Mantovani e La Barcarola di Beppino insieme allo Chalet della Rotonda di Giorgio Arpesani e Francesca Garaffa e le rinomate Pasticcerie Cristiani di Sergio Cristiani e Federica Garaffa, che verranno coordinate dalla supervisione del catering fiorentino Opera di Andrea Rosta e Carmelo Abbate.

A Livorno il quartiere generale della segreteria organizzativa delle Olimpiadi del Cuore è stato nei locali dello storico Hotel Granduca dell’imprenditore Gianni Vignoli, il noto albergo che si affaccia sulla piazza simbolo di Livorno, davanti al Porto, dove c'è la famosa Statua dei 4 Mori.

Fonte: Associazione Onlus Olimpiadi nel Cuore

Tutte le notizie di Livorno