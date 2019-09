Percorso pedonale a Montecalvoli, l'inaugurazione

Si è svolta ieri pomeriggio l’inaugurazione del nuovo percorso pedonale realizzato in Via della Repubblica a Santa Maria a Monte, nella frazione di Montecalvoli, durante la quale hanno partecipato numerosi cittadini. Dal punto di ritrovo dell’inaugurazione, collocato in piazza Donatori di Sangue antistante la Misericordia, è partita una passeggiata storico-culturale a cura dall’Associazione Eumazio. Il nuovo percorso pedonale lungo circa 130 metri, è stato realizzato per agevolare il passaggio a piedi in via della Repubblica nel tratto che inizia dal parcheggio della Misericordia fin su verso l’incrocio con via Crinale.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

