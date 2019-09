Associazioni, nasce Comunità Civica Toscana

Le forze civiche, ambientaliste e progressiste della Toscana si preparano alle prossime elezioni regionali del 2020 per rinnovare e dare più forza al centrosinistra.

Rappresentanti delle istituzioni e della società civile, singoli cittadini e rappresentanti politici che in tanti Comuni della regione hanno dato vita in questi anni a esperienze civiche di sinistra hanno deciso di costituire un’associazione politica e culturale - Comunità Civica Toscana - che verrà presentata pubblicamente sabato prossimo, 14 settembre, alle ore 10 a Firenze presso l'SMS di Rifredi (Via Vittorio Emanuele II, 303).

Lavoro, ambiente, sanità e giovani sono le priorità che per la neonata associazione dovranno essere centrali nel programma politico-amministrativo della prossima consiliatura regionale.

“Con l’assemblea di sabato inizia un percorso politico – dichiarano Giacomo Trentanovi, Daniele Lorenzini e Francesco Romizi, rispettivamente presidente, vice-presidente e portavoce dell’associazione - che ha l'obiettivo di contribuire con idee e proposte al programma del centrosinistra toscano. Siamo convinti che il PD, da solo, non è più in grado di rispondere in modo convincente ai bisogni dei cittadini toscani. Per questo crediamo che per affrontare le sfide che attendono la nostra regione occorra un centrosinistra nuovo, aperto e plurale”.

Fonte: Associazione Comunità Civica Toscana

