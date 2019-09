Egolaprofonda, il duo in acustico per Liberi Tutti Live

Oggi, giovedì 12 settembre, negli studi di Radio Lady in via De Amicis a Empoli era presente il due Egolaprofonda, ospite di Liberi Tutti Live con Irene Rossi. Egolaprofonda nasce all’inizio nel 2010 da un’improvvisazione per una cena di san Valentino in un noto ristorante.

Non nasce un progetto che viene ideato e proposto, ma un ingaggio che diventa progetto.

Bettina Ferretti è una cantante istintiva e autodidatta, venuta su dal folk rock, Andrea Marianelli un bassista e contrabbassista con all’attivo molte formazioni che spaziano dal jazz al pop.

Sembra impossibile, ma l’amore artistico nasce immediatamente.

Negli anni Egolaprofonda ha proposto situazioni musicali che vanno dal duo voce e contrabbasso al duo voce e chitarra, al trio, al quartetto jazz fino ad approdare alla band per proporre brani inediti dei quali la coppia artistica è autrice (Marianelli le musiche, Ferretti i testi).

Hanno all’attivo centinaia di concerti, tra locali, teatri, feste private di ogni sorta e come artisti di strada.

Un duo suona da più di nove anni e vanta tra i collaboratori: Max Neri, Filippo Buselli, Tommaso Ceccatelli, Tiziano Mazzoni e molti altri.