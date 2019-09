FdI punta alle Regionali, incontro con gli eletti in Toscana

“Dopo il buon risultato che ha raccolto alle elezioni amministrative comunali sia del 2018 che del 2019, Fratelli d’Italia, già proiettato verso le regionali in Toscana che si terranno nel 2020, organizza per sabato 14 settembre a Pistoia il primo incontro per tutti gli eletti di FDI nella nostra regione” annuncia Samuele Castellaneta, dirigente regionale FDI Toscana e responsabile organizzazione. Si tratterà di un’occasione importante di confronto e di programmazione per tutti i mesi a venire, anche in un’ottica di collaborazione con quelle che sono le altre forze del centro-destra.

“Questo appuntamento ha lo scopo, dopo i risultati importanti che FDI ha raccolto sul territorio toscano, di riunire sia tutti gli amministratori e i consiglieri sia per discutere delle iniziative che sono state intraprese fino ad ora, sia per progettarne di nuove, da poter concretizzare nel prossimo futuro. Per rendere più forte la voce dei partiti che si oppongono alle sinistre, Fratelli d’Italia non si è però limitato a radunare i propri eletti - continua Castellaneta - ma ha anche aperto l’invito a partecipare agli esponenti di Lega e Forza Italia. Solo con un centro-destra coeso infatti si potrà correre alle elezioni regionali della prossima primavera con la consapevolezza di poter scardinare il monopolio della sinistra nel governo della Toscana.”

“Siamo certi che la riunione vedrà riuniti tutti gli “addetti ai lavori” mossi dallo spirito giusto. Ci saranno tanti giovani e anche persone di più esperienza politica, che insieme porteranno tanti spunti di riflessione e di crescita per tutta la politica toscana di destra. Sono molto soddisfatto del fatto che proprio Fratelli d’Italia per primo, - conclude Castellaneta – sia riuscito a mettere in piedi un simile raduno e, proprio per questo, ritengo che potrà essere una valida guida in vista delle prossime sfidanti tornate elettorali”.

