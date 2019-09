Palio di Siena, la Giraffa festeggia la vittoria con il Numero Unico

Al via i festeggiamenti dell’Imperiale Contrada della Giraffa per la Vittoria riportata sul Campo lo scorso 2 luglio con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia sul cavallo Tale e Quale. Nelle ultime settimane la Contrada è stata impegnata, attraverso le commissioni preposte, nell’organizzazione del programma dei festeggiamenti, che partirà mercoledì prossimo, 18 settembre, con la presentazione del Numero Unico e si concluderà sabato 28 settembre.

“Sono giorni intensi di lavoro – commenta il Priore della Giraffa Bernardo Lombardini – ma anche di gioia, passione ed entusiasmo, con tantissimi contrada ioli impegnati nei locali della Società per allestire la cena della Vittoria e il resto dei festeggiamenti. E’ un momento di grande coinvolgimento che ci vedrà ancora una volta tutti insieme per celebrare la grande Vittoria del 2 luglio 2019. Voglio ringraziare fin da adesso tutti i giraffini che hanno prestato la loro opera, come sempre mettendosi a disposizione anima e corpo per il bene delle Contrada e per condividere giornate di passione e di amore per la Giraffa”.

Il programma. Il programma, come detto, partirà mercoledì 18 settembre alle ore 18.30 quando all’interno della Sala delle Vittorie in piazzetta della Giraffa si terrà la presentazione del Numero Unico. Giovedì 19, ore 18.30, in piazza San Francesco, è in programma il ricevimento delle autorità. Quindi sabato 21 settembre alle ore 20.30 in piazza Provenzano la cena della Vittoria. Da domenica 22 il via alla settimana dei cenini, tutti programmati alle ore 20.30 in piazza Provenzano. Si comincerà con il “Cenino della Vittoria”, quindi lunedì 23 “Giochi senza Frontiere”, nel quale durante la serata si terrà una simpatica sfida alle nostre Contrade Alleate in uno speciale “Gioco del Palio”. Martedì 24 è in programma il cenino “ I migliori anni…in bianco e rosso “ un viaggio nella nostra storia e nei trionfi della Giraffa, tutti in abbigliamento biancorosso. Mercoledì 25 il cenino “Chi ha incastrato Peter Pan?” una serata per tornare a sentirsi tutti un po’ “cittini”. Il giorno successivo, il cenino “Ciao Darwin Uomini contro Donne” una serie di giochi, sfide, prove di coraggio e l’immancabile sfilata finale daranno una risposta ad una questione irrisolta da secoli, meglio gli uomini o le donne? Ed ancora venerdì 27 il cenino “Gran Galà Giraffino”, con una elegante serata al lume di candela. A seguire musica dal vivo con gli “Shakers”. Durante la serata sarà attivo anche un cocktail bar in aggiunta al bar della Società della Giraffa. Sabato 28 settembre on piazza Provenzano, cenino “Tale & Quale Show”. Durante la cena i nostri artisti giraffini si esibiranno in uno show presentato da Leonardo Fiaschi. Per tutti i partecipanti alla cena è gradito il travestimento da personaggi famosi del mondo dello spettacolo. Chiuderà la serata la musica di Maurizio Dj della Combriccola del Disco. Durante la serata sarà attivo anche un cocktail bar in aggiunta al bar di Società.

Info. L’acquisto delle tessere per la Cena della Vittoria e i cenini avverrà presso la segreteria di Contrada, in via del Giglio 61, nei giorni giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 settembre dalle ore 21.30 alle ore 23.30 e potranno essere saldate al momento dell’acquisto tramite contanti, assegno o POS. La vendita per i soli cenini proseguirà nei giorni successivi contattando Silvia (339-2348382), Serena (339-4984343) o Raffaele (348-6055864).

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena