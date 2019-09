Inizio anno scolastico, si rafforzano i presidi della Polizia Municipale

Lunedì inizia l’anno scolastico e la Polizia Municipale, come consueto, intensificherà la presenza della pattuglie sui punti nevralgici della circolazione cittadina, in particolar modo sui viali di circonvallazione. Particolare attenzione viene dedicata, come consueto, alle scuole collocate in zone più critiche per quanto riguarda la viabilità (per esempio la Carducci su viale Gramsci, la Vittorio Veneto in via San Giuseppe e la zona di via Pistoiese). La Polizia Municipale garantirà la presenza di pattuglie negli orari di ingressi o uscita in due scuole al giorno per ogni quartiere, a girare, tra quelle individuate come prioritarie dalle analisi effettuate negli ultimi anni.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

