Sergio Staino in 'Cavoli a merenda': mostra di vignette a Casole d'Elsa

Sabato 21 settembre alle ore 17:15 presso il Palazzo Pretorio di Casole d’Elsa verrà presentata la mostra “Cavoli a merenda” di Sergio Staino. Il famoso vignettista, padre del personaggio immaginario “Bobo”, sarà presente all’inaugurazione.

La mostra di vignette comprende una selezione delle opere esposte in “Cavoli a merenda”, allestita nel 2015 al MACRO di Roma e all’interno di Eataly di Roma Ostiense. In particolare saranno esposte una serie di vignette realizzate per alcuni giornali, come l’ “Unità” e l’ “Espresso” e per la rivista “Dimensione agricoltura” della Confederazione italiana agricoltori. Le opere di questo filone artistico trattano di ambiente e del rapporto tra l’uomo e il mondo che lo circonda, in particolare attraverso la lente d’ingrandimento dell’alimentazione. Le opere esposte sono state eseguite da Sergio Staino dopo il 2000, da quando ha deciso di passare integralmente al disegno digitale. La mostra è organizzata dall’Associazione culturale Art@ltro di Massa Marittima con il patrocinio del Comune di Casole d’Elsa.

La mostra sarà visitabile fino al 5 ottobre 2019 presso il Palazzo Pretorio di Casole d’Elsa.

Per info e orari apertura : e-mail: uff_turistico@casole.it - Cell. 347/8435130

Fonte: Comune di Casole d'Elsa - Ufficio stampa

