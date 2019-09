L'oro Alessio Battini in visita al Comune di Montopoli

Questa mattina, presso il palazzo del municipio, il sindaco di Montopoli in val d’Arno, Giovanni Capecchi, ha ricevuto la visita di Alessio Battini. Montopolese, Battini è capitano del Pisa Beach Soccer e portiere della Nazionale italiana di beach soccer che, nella seconda edizione dei Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia svoltasi in Grecia, ha conquistato la medaglia d’oro nella finale con il Portogallo.

«Il nostro territorio si conferma, ancora una volta, una vera e propria fucina di talenti sportivi – ha detto Giovanni Capecchi – grazie a persone come Alessio, il nome di Montopoli può essere esportato in giro per il mondo». Per Battini, invece, c’è grande soddisfazione nel poter rappresentare la propria città anche con la maglia della Nazionale italiana. «È sicuramente un grande motivo di orgoglio – ha spiegato – spero di poter continuare a farlo con altri successi». Magari nei prossimi Giochi Olimpici, visto che, ormai da tempo, il Comitato olimpico internazionale (Cio) sta prendendo in considerazione la possibilità di rendere anche il beach soccer uno sport olimpico.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno

