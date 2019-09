Incontriamoci al Parco, a Montespertoli la mostra d'arte dei piccoli

Domenica al Parco Urbano di Montespertoli si è svolta la Mostra d'Arte dei bambini di "Incontriamoci al Parco". Durante tutto l'anno nello spazio multifunzionale vengono organizzati laboratori creativi e di relazione tra persone portatori di handicap e soggetti normo dotati promuovendo così la cultura alla diversità.

L'obiettivo di "Incontriamoci al Parco" è quella di creare una piccola comunità capace di relazionarsi con diverse realtà e dare voce a chi non ce l'ha o a chi non riesce a farsi ascoltare.

E' gestita da un gruppo di famiglie all'interno delle quali è presente un soggetto con handicap/disabilità e famiglie simpatizzanti.

Donando il 5x1000 al Comune di Montespertoli aiuti la crescita di questo progetto: arteterapia per ragazzi, musicoterapia per bambini e adulti, doposcuola dalle elementari alle medie, laboratori di letture, percorso teatrali per bambini, laboratori di pittura per bambini, laboratori di orto.

Tutti progetti dove nessuno rimane indietro e ognuno è protagonista con le proprie potenzialità e ricchezze.

"Incontriamoci al parco è una realtà importante del nostro territorio" dichiara Daniela Di Lorenzo, Assessore alle Politiche Sociali, "Le attività creative aiutano i bambini a relazionarsi ed a esprimersi. Chiedo quindi ai cittadini di aiutarci a portare avanti il progetto donando il loro cinque per mille al Comune di Montespertoli che potrà così sostenere le iniziative organizzate dallo spazio multifunzionale al Parco Urbano.

Basta una firma per mantenere attiva questa comunità!"

"Ringrazio l’amministrazione Comunale che per il terzo anno di seguito ha deciso di devolvere il contributo al nostro progetto, riconoscendone la validità sociale" annuncia Michela Ragionieri,rappresentante di Incontriamoci al Parco.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

