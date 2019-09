Riparte il servizio scuolabus a Santa Maria a Monte

Da oggi 16 settembre, primo giorno di scuola, è attivo il servizio di trasporto scolastico andata e ritorno per le scuole dell’infanzia, primarie e medie di Santa Maria a Monte. Gli utenti che usufruiscono del servizio e che hanno già presentato la domanda di iscrizione sono ben 350.

L’amministrazione comunale ritiene "di fondamentale importanza per le famiglie fornire un efficiente sevizio di trasporto scolastico e per questo motivo ha introdotto da quest’anno la possibilità per gli utenti di consultare gli orari di salita e discesa dei ragazzi attraverso la home page del sito istituzionale del comune di Santa Maria a Monte".

Tali orari sono provvisori e potranno subire variazioni con l’avvio del servizio, a tal fine si invita-no i genitori a segnalare qualunque errore o incongruenza a mezzo e- mail all’indirizzo ufficioscuola@comune.santamariaamonte.pi.it. Per ulteriori informazioni o eventuali richieste o chiarimenti o segnalazioni si prega di contattare i servizi scolastici del comune: 0587/261614-261665 o tramite mail a.banchini@comune.santamariaamonte.pi.it, m.meneguzzo@comune.santamariaamonte.pi.it

Come già comunicato dall’Istituto comprensivo, per il completamento del personale docente (organico) il rientro pomeridiano per le scuole primarie e quelle dell’infanzia verrà effettuato a partire dal 30.09.19 e pertanto il servizio di refezione scolastica sarà attivo da tale data.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

