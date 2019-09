Subiva maltrattamenti in famiglia dal marito e dal figlio 18enne

È stata picchiata e al pronto soccorso dell’ospedale 'Nottola' di Montepulciano ha raccontato del clima di violenza familiare in cui era costretta. Per questo i carabinieri di Sinalunga hanno denunciato in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia un 54enne italiano e il figlio 18 enne con precedenti denunce a carico, nonostante la giovane età. Quest'ultimo avrebbe partecipato alle violenze nei confronti della madre nel contesto di un clima invivibile all'interno della famiglia.

La donna era ricorsa alle cure del pronto soccorso lo scorso 3 settembre, riscontrando gravi lesioni coincidenti con i maltrattamenti subiti. I carabinieri hanno quindi iniziato le indagini. Anche attraverso le testimonianze dei vicini, i militari hanno raccolto elementi di prova sufficienti per far scattare la denuncia. È stata naturalmente attivata la procedura del “codice rosso” a tutela della donna, secondo le recenti, nuove previsioni di legge.

