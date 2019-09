Troppe richieste per Pisa-Empoli, biglietti limitati per la Curva Nord

Il Pisa Sporting Club informa di non aver ancora ricevuto una risposta positiva alla richiesta di ampliamento dell’attuale capienza presentata in riferimento alla gara Pisa-Empoli, in programma all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani”, martedì 24 settembre. Al momento attuale, dunque, non è possibile soddisfare l’elevata richiesta di biglietti per il settore di Curva Nord per la gara in oggetto.

La società, tramite i suoi canali ufficiali, provvederà ad informare tempestivamente la tifoseria in caso di evoluzione positiva della situazione e di nuova disponibilità di biglietti.

Fonte: Pisa Sporting Club

